В Таджикистане почти на треть подорожает тонировка автомобилей

CA-NEWS (TJ) - Стоимость разрешения на тонирование ветровых стекол автомобилей в Таджикистане вырастет на 27%. Решение, принятое правительством, вступит в силу с 1 апреля этого года.

В соответствии с правительственным постановлением, копия которого попала 23 марта в распоряжение Радио Озоди, за тонирование стекол автомобилей до 2005 года выпуска придется заплатить 3 575 сомони (порядка 350 долларов США). До 1 апреля стоимость разрешения на тонировку стоила для таких автомобилей 2 750 сомони (270 долларов США)

Владельцы автомобилей, выпущенных в 2005 году и позже, заплатят за получение разрешения на тонировку стекол уже 4730 сомони (около $500). Ранее водители таких автомобилей должны были платить 62 показателя для расчетов или 3410 сомони ($360).

В соответствии с установленным законодательством порядком водители автомобилей имеют право затонировать после получения разрешения на тонировку задние и боковые стекла автомобиля. Переднее стекло тонировать запрещается, за исключением верхнего края шириной 20 см. Для владельцев автомобилей, которые ввезли автомобиль с тонированными стеклами на территорию страны, дается 10 дней для того, чтобы получить разрешение или заменить тонированные стекла на обычные.

Сиёвуш Мамадёров, таджикский водитель, который обслуживает предпринимателей, руководителей фирм или членов их семей, говорит, что «клиенты в большинстве случаев выбирают автомобили с тонированными стеклами». «Я поэтому не для “понтов” затонировал стекла, а чтобы получить больше шансов в поиске клиентов», - сказал Сиёвуш.

В новом постановлении, которое вступает в силу с 1 апреля, запрещено тонировать стекла такси и автомобилей, которые занимаются перевозкой людей.

С 2000 по 2009 годы тонировка в Таджикистане была запрещена, за исключением автомобилей, обслуживавших четырех высших должностных лиц в Таджикистане – президента, премьер-министра, и председателей двух палат парламента.