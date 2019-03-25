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  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Неизвестный хищник в Хорезме за неделю задрал 20 овец

CA-NEWS (UZ) -  По словам представителей махали "Уста-Хунарманд" села Беруний Шаватского района Хорезмской области, за последнюю неделю неизвестный дикий зверь убил около двадцати овец.

На этой территории, граничащей с Туркменистаном, до недавнего времени не наблюдалось случаев нападения хищников на домашний скот. Жители села говорят, что они уже боятся выходить из дома из-за нападений неизвестного хищника.

Житель села Беруний Кувандик Рахимов сообщает, что местные власти и милиция попросили администрацию района принять меры против хищников, но с их стороны ничего не предпринято.

- Никто не хочет слушать наши жалобы. Недавно наши охотники застрелили животное, нападающее на наш скот. Это не волк и не собака. У животного зубы изогнутые. Они нападают и убивают овец и крупный рогатый скот. Мы сообщили милиции и властям, но результата нет», - сказал Кувондик.

Один из активистов села Беруний подтвердил, что домашний скот подвергается нападению неизвестных хищников.

- Мы не знаем, что это за зверь. Мы слышали, что собаки в камышовых зарослях, недалеко от Туркменистана, увеличилось количество голодных собак. Это могут быть они. В нашем районе волки не водятся. В местах, где было нападение, организовали наблюдение", - сказал местный активист.

В селе Беруний пока нет конкретных данных о масштабах ущерба, нанесенного нападением неизвестного животного.

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