В Сырдарье за месяц покончили с собой три подростка и 23-летняя девушка

CA-NEWS (UZ) - В Баявутском и Хаваском районах и городе Ширин Сырдарьинской области Узбекистана за последний месяц покончили с собой три подростка и одна 23-летняя девушка. Местным жителям удалось спасти жизнь только одной девочке-подростку, пытавшейся утопиться в канале.

По словам независимых друг от друга источников, за последний месяц в районах и городах Сырдарьинской области Узбекистана выросло количество самоубийств среди молодежи.

Как говорит один из махаллинских активистов из села «Каракум» в Хаваском районе, 13 марта пятиклассника одной из местных школ обнаружили повешенным в собственном доме.

– Мальчик придя из школы зашел в коровник во дворе своего дома и повесился. Его мать, увидев сына висящим на столбе, упала в обморок. С петли мальчика сняли сестры. В это время он еще был жив. Его сразу отвезли в сельский врачебный пункт, но там никого не оказалось. Затем родные повезли его в город Ширин, но по дороге мальчик скончался. Покойный был спортсменом. Причины, по которым он решился на такой шаг, никому неизвестны. Сейчас расследованием самоубийства занимается прокуратура, – сказал собеседник.

Эту информацию нашему радио подтвердили в РОВД Хаваского района.

Спустя два дня после самоубийства пятиклассника, 15 марта, в селе «Искандар» Баявутского района повешенной в своем доме нашли 18-летнюю девушку-подростка, а в селе «Джулангар» этого же района было обнаружено тело 15-летнего мальчика, покончившего с собой аналогичным способом.

3 февраля этого года в селе «Сармиш» Баявутского района повесилась 23-летняя девушка.

По словам синовника из Баявутского района, причины всех этих самоубийств остаются неизвестными.

22 марта источники сообщили о попытке самоубийства пятиклассницы из городка Ширин, который находится неподалеку от сел, в которых жили покончившие с собой трое подростков и 23-летняя девушка.

– У детей начались весенние каникулы. Оказывается, перед началом каникул дети проводят чаепитие в своих школах, на которые каждый ученик должен принести с собой какое-нибудь печеное. Но 12-летняя девочка ничего не принесла с собой на чаепитие. Может у ее родителей не было возможности, может быть из-за этого кто-то что-то сказал ей в школе. В результате, она вышла из школы и бросилась в канал. Хорошо, что это произошло днем, потому что людям удалось спасти ее, она осталась жива, – сказал собеседник.

В последние годы в Узбекистане наблюдается значительный рост суицидов среди молодежи.

За последний месяц сообщалось о десятках таких случаев.

В середине февраля этого года президент Шавкат Мирзияев подписал постановление «Об утверждении концепции развития службы охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы». Документ принят в целях дальнейшего развития системы охраны психического здоровья населения, оказания качественной психиатрической помощи населению, диагностики, лечения и профилактики психических расстройств.

Согласно документу, в Узбекистане введены должности главного психиатра и главного суицидолога страны.