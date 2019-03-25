Пользователи Telegram могут удалять свои и чужие сообщения без ограничения во времени

CA-NEWS (CA) - Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Не имеет значения, кто отправил сообщение и когда — вы полностью контролируете его. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если хотите», — написал он в своем Telegram-канале.

Раньше в Telegram можно было удалять свои сообщения, но только в течение двух дней после отправки. Такая функция появилась в 2017 году.

«За последние 10-20 лет каждый из нас обменялся миллионами сообщений с тысячами людей», — пишет Дуров. Все эти данные хранятся в почтовых ящиках других пользователей и повлиять на них невозможно. «Отношения начинаются и заканчиваются, но истории обмена сообщениями с бывшими друзьями и бывшими коллегами остаются доступными навсегда», — продолжил он.

При этом, в следующие десятилетия объем таких данных может легко увеличиться в четыре раза, считает основатель Telegram. «Старое сообщение, о котором вы уже и забыли, могут вырвать из контекста и использовать против вас десятилетия спустя», — пояснил Дуров.

Он отметил, что несмотря на все усилия в области шифрования и конфиденциальности, у пользователей мало контроля над их данными. По его словам, в Telegram учли, что некоторые могут злоупотреблять возможностью стирать переписку, но все равно решили внедрить такую функцию.

Есть и еще одна полезная функция. Теперь пользователь в настройках конфиденциальности может отключить переход на свой профиль по имени при пересылке сообщений. Раньше в таком случае появлялась ссылка на профиль отправителя. Также можно отключить отображение аватарок профиля в Telegram.