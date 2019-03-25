Экс-премьер-министр Казахстана Б.Сагинтаев назначен руководителем администрации президента

CA-NEWS (KZ) - Бакытжан Сагинтаев назначен руководителем администрации президента, сообщает Акорда.

Соответствующий документ о назначении президент Касым-Жомарт Токаев подписал 24 марта.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем администрации президента, освободив от должности государственного секретаря", - говорится в указе главы государства.

Бакытжан Сагинтаев ранее занимал пост госсекретаря. Его место на посту государственного секретаря занял первый заместитель руководителя администрации президента Марат Тажин.

До этого Б.Сагинтаев работал в должности премьер-министра. 21 февраля первый президент РК Н.Назарбаев отправил правительство Сагинтаева в отставку. На данный момент премьер-министром Казахстана является Аскар Мамин.



