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  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-премьер-министр Казахстана Б.Сагинтаев назначен руководителем администрации президента

CA-NEWS (KZ) -  Бакытжан Сагинтаев назначен руководителем администрации президента, сообщает Акорда.

Соответствующий документ о назначении президент Касым-Жомарт Токаев подписал 24 марта.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем администрации президента, освободив от должности государственного секретаря", - говорится в указе главы государства.

Бакытжан Сагинтаев ранее занимал пост госсекретаря. Его место на посту государственного секретаря занял первый заместитель руководителя администрации президента Марат Тажин.

До этого Б.Сагинтаев работал в должности премьер-министра. 21 февраля первый президент РК Н.Назарбаев отправил правительство Сагинтаева в отставку. На данный момент премьер-министром Казахстана является Аскар Мамин.

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