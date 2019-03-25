РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
К-Ж.Токаев, А.Мамин и Б.Сагинтаев посетили футбольный матч Казахстан - Россия (фото)

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев посетил футбольный матч между национальными сборными Казахстана и России, состоявшийся в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020, сообщается на сайте Акорды.

2019032422161539606_816e5ac246c1206c9c1636821440b9b2

Вместе с президентом Казахстана на стадион пришли премьер-министр Аскар Мамин, руководитель Администрации Президента Бакытжан Сагинтаев и президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков.

Позже президент поделился впечатлениями на своей странице в Twitter.

По итогам матча россияне одержали победу со счетом 4:0.

1553444451_dd6dc90956724b4bc7ded92b958caa96

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Как повлияет уход Н.Назарбаева на соседние страны? - политолог
  • В Ялте 10 граждан из Узбекистана попали в больницу с отравлением
  • Премьер-министр Казахстана прокомментировал переименование столицы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×