К-Ж.Токаев, А.Мамин и Б.Сагинтаев посетили футбольный матч Казахстан - Россия (фото)

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев посетил футбольный матч между национальными сборными Казахстана и России, состоявшийся в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020, сообщается на сайте Акорды.

Вместе с президентом Казахстана на стадион пришли премьер-министр Аскар Мамин, руководитель Администрации Президента Бакытжан Сагинтаев и президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков.

Позже президент поделился впечатлениями на своей странице в Twitter.

Вместе с 30 тыс болельщиками посмотрел футбольный поединок между сборными Казахстана и России. Несмотря на результат продолжаем болеть за нашу сборную. Алга, Казахстан! pic.twitter.com/cbzlAH79Kz — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 24 марта 2019 г.

По итогам матча россияне одержали победу со счетом 4:0.