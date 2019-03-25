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  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В отношении сына владельца рынка «Султони Кабир» в Душанбе возбуждено уголовное дело

CA-NEWS (TJ) -  Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 23 марта в городе Душанбе, передает Авеста.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД Таджикистана по городу Душанбе, водитель автомашины марки «Лексус-450», 19-летний житель столицы Кабиров Кабир Авазхонович не справился с управлением автомашины и в результате автомобиль врезался в железный столб на обочине дороги.

ДТП произошло на проспекте Рудаки напротив строящегося жилого дома Службы связи.

В результате на месте происшествия погибли два пассажира «Лесус-450», 19-летние Саидов Саиджафар Бахтиерович, и Сахобиддинзода Некзод Мисриддин.

Сам водитель иномарки Кабир Кабиров и его 19-летний пассажир Убайдуллоев Сайвали Умаралиевич получили ранения и были госпитализированы.

В отношении Кабира Кабирова возбуждено уголовное дело по статье 212 ч.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РТ, ведется следствие.

Как сообщает Радио Озоди Кабир Кабиров – предполагаемый виновник данного ДТП Кабир Кабиров является сыном владельца рынка «Султони Кабир», известного предпринимателя Авазхона Кабирова.

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