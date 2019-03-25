Сель затопил практически всю северную часть туркменского города Берекет

CA-NEWS (TM) - Город Берекет и около десятка сёл в Балканской области Туркменистана пострадали от селя, обрушившийся на нелепые пункты утром 19 марта. Как сообщил 22 марта корреспондента Азатлыка, больше всего пострадал город Берекет.

Корреспондент Азатлыка сообщает о ситуации в пострадавшем от селя городе:

- Больше всего пострадал город Берекет. Северная часть города практически полностью осталась под водой. В этом районе города находятся, строившаяся последние 8 лет центральная больница города, центр гинекологии «Эне Мяхри», дом культуры, 20-я школа, 6-й детсад, гостиница, здание этрапского хякимлика и жилые дома. Вода затопила фундаменты большинства этих зданий, в том числе больницы. На стенах образовались крупные трещины. В этом районе около 500 семьям распределили земельные участки и сель разрушил десятки построенных ими домов

Высота водных потоков, обрушившихся на город, в некоторых местах превысила два метра. Более полусотни автомобилей, находившихся во дворах частных домов, остались под водой.

- Жители из затопленных районов города были полностью переселены. Некоторые из них переехали к родственникам в городе или в других этрапах велаята, а остальных расселили в классных комнатах средних школ № 1, 3 и 22. В данное время здания школ свободны, так как продолжаются весенние каникулы. В каждой школе расположились по 50-60 семей. Из больницы выписали больных, у которых состояние позволяет это. А тяжелобольных перевезли в старую больницу в южной части города.

В селах Гётин, Гапанлы и Ок из-за сели не работают дома здоровья, магазины и другие государственные учреждения.

- В этих сёлах в большинстве зданий образовались трещины. Улицы затоплены водой или грязью. Отхожие места в дальних частях сельских домов также затоплены водой или разрушены. Жители этих сёл рассказывают, что для отправления естественных нужд им приходится надевать резиновые водонепроницаемые сапоги и идти пешком за барханы. Им также приходится на себе таскать больных, стариков и детей по нужде за барханы.

В сёлах Йылгынлы, Джамал и Бургун из-за паводка с 18 марта не работает мобильная связь «Алтын Асыр».

- Сильные селевые потоки смыли обочины 115 километровой асфальтной дороги от Балканабада до села Ясгы. В результате, некоторые участки дороги были разрушены, а также были полностью разрушены пять мостов. С 19 марта из села Ясгы нет никакого транспортного сообщения. Похожая ситуация наблюдается в сёлах Кичикязы, Дувунчи, Аджигуйы.

Также ограничено железнодорожное сообщение протяжённостью около 570 километров Ашхабад-Туркменбаши. В данное время грузовые и пассажирские поезда совершают только 210 километров пути из Ашхабада до Сердара. Так как, по словам местных жителей, многие участки железной дороги были частично разрушены.

- Серьёзно пострадал международный железнодорожный вокзал в городе Берекет, обслуживающий железную дорогу Казахстан-Туркменистан-Иран. На вокзале нет возможности обслуживания поездов и пассажиров. Также урон нанесён около 4 тысячам гектаров посевных полей, засеянных пшеницей, картошкой и другими культурами. Остаётся неизвестным, что случилось с сотнями голов скота, находившихся на пастбищах.

По словам корреспондента Азатлыка, в Берекетский этрап прибыла специальная правительственная комиссия, которая занята в основном вопросами по нормализации ситуации в районном центре, в том числе очистке улиц от воды и грязи и восстановлению железнодорожного сообщения. Ситуация в сельской местности, а также эвакуированные жители осталась без внимания властей.

- Жителям, размещённым, по меньшей мере, в трёх школах города не оказана помощь, не предоставлены постель, вода и еда. Им было велено просить помощи у родственников, проживающих на территории велаята. Они брошены на произвол судьбы.

По словам источников Азатлыка в регионе, в результате стихийного бедствия без вести пропали по меньшей мере четыре человека, которые пасли скот на пастбищах. В данное время их поисками заняты родственники.