АБР предоставит Монголии кредит в размере $334 млн

CA-NEWS (MNG) - В Монголии на днях в ходе заседания постоянного комитета парламента (ВГХ) по экономике был поддержан вопрос согласования проекта “Генеральная программа финансирования” между Правительством Монголии и Азиатским банком развития, передает ARD.



Внесённый на обсуждение Правительством 2 февраля 2019 года данный проект был озвучен министром финансов Ч.Хурэлбаатаром.

“Правительство пришло к договорённости с АБР по стратегии сотрудничества в 2017-2020 гг. В рамках договорённости АБР предоставит Монголии кредит в размере 334 млн. долларов в 2019-2020 гг. на развитие финансовой, сельскохозяйственной, образовательной, социальной областей и сфер здоровья, трудоустройства, охраны окружающей среды. Средства будут направлены на реализацию шести проектов. Для утверждения кредитного вопроса Советом директоров АБР необходимо его рассмотрение и утверждение ВГХ и Постоянными комитетами ВГХ.”

Сумма в 30 млн. долларов будет направлена на создание пограничного комплекса в свободной зоне Замын-Ууд, охрану госграницы, внедрение сигнализации и информационной системы. В рамках вышеуказанного кредитования будут также осуществлены проекты по улучшению качества воздуха города Улан-Батор, развитию системы полива овощных культур, расширение автомагистрали Улан-Батор – Дархан.

Но член ВГХ Б.Баттумур отметил, что gравительству необходимо обратить внимание на повышение эффективности проектов, реализуемых на иностранные кредиты и помощь, так как общая сумма внешних долгов Монголии достигла 27,9 млрд. долларов.

83,3% членов ПК ВГХ проголосовали в поддержку вопроса и принято решение о направлении заключения в ПК ВГХ по вопросам безопасности и внешней политики.