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  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев провёл встречу с министром по делам президента ОАЭ Шейхом Мансур бин Заид Аль Нахаяном

CA-NEWS (UZ) -  24 марта 2019 года в международном аэропорту Абу-Даби - столицы Объединенных Арабских Эмиратов - Шавката Мирзиёева встретил заместитель Премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян.

Здесь состоялась краткая беседа, в ходе которой рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включенные в повестку дня встреч на высшем уровне.

25 марта в Абу-Даби пройдут переговоры с Наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном.

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