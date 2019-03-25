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  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Второй президент Казахстана осваивает власть, - политолог

CA-NEWS (KZ) -  Кадровые назначения, произведенные Касым-Жомартом Токаевым, демонстрируют всю глубину начавшихся изменений. Принципиальный и комплексный характер назначений свидетельствуют о самостоятельности Касым-Жомартв Кемелевича в принятии данных решений, с сохранением преемственности проводившейся прежде политики, пишет политолог Талгат Калиев в своем Telegram-канале.

Назначение Бахытжана Сагинтаева руководителем Администрации Президента должно обеспечить ту самую преемственность процесса. Поскольку в прежней команде Бахытжан Абдирович занимал должности в высшем эшелоне, владеет ситуацией, трезво оценивает кадровый потенциал всех госорганов, знает глубину проблем.

Приход на его место тяжеловеса Марата Тажина позволяет быть уверенным в продолжении программ модернизации общественного и исторического сознания, причем в более системном и глубоком формате, поскольку статус Госсекретаря дает гораздо больше полномочий. То есть, идеологическая работа будет усилена, считает политолог.

Прогнозируется, что Асет Исекешев перейдет в должность Секретаря Совета Безопасности РК и будет работать в команде первого Президента. Это тоже кажется логичным, поскольку ему удалось вдохнуть качественно новые импульсы в деятельность Администрации Президента, добавив в нее прозрачности и публичности. Но главным в этом этапе биографии Асета Орентаевича конечно стало участие в процессе смены верховной власти.

Развертывание Касым-Жомартом Токаевым собственной команды уже в краткосрочной перспективе внесет серьезную динамику в политический процесс. Неизбежно формирование, как минимум, одного нового центра силы и политического влияния. Что впоследствии обернется конкуренцией политических проектов, активизацией медиа, появлением новых, неожиданных фигур. В дальнейшем это будет вносить все больше корректировок в первоначальный сценарий транзита, а возможно и порождать конфликтные линии между участниками разных лагерей. Как минимум, отечественные новости будут становиться все интереснее, заключил Калиев.

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