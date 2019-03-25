В Казахстане начато расследование аварии на газонефтяном месторождении Каламкас, произошедшего 13 марта

CA-NEWS (KZ) - Внештатная ситуация сложилась на скважине месторождения Каламкас, расположенного в Тупкараганском районе Мангистауской области, передает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

13 марта 2019 г. в 17:30 час. на газонефтяном месторождении «Каламкас» в Мангистауской области при бурении ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау) скважины № 8237 с проектной глубиной 903 м произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси.

Краткая хронология внештатной ситуации приведена ниже.

- 5 марта 2019 г. начато бурение скважины №8237. Произведено бурение до глубины 453 метров и проведены геофизические работы.

- 13 марта 2019 года в 15:00 час. произведены спуск и цементирование 324 мм обсадной колонны (кондуктор) согласно плану работ.

Во время ожидания затвердения цемента через 2 час. 30 мин. произошло интенсивное водогазопроявление между 426 мм обсадной трубой (направляющая труба) и 324 мм кондуктором.

- 13 марта 2019 г. в 19:00 час. устье скважины загерметизировано с помощью универсального превентора.

После герметизации устья скважины вокруг буровой площадки появилось водогазопроявление в виде грифонов.

На сегодняшний день продолжается работа по устранению водогазопроявлений в виде грифонов путем закачки специальных растворов.

При грифоне на поверхность поднимается рабочая жидкость (буровой раствор), закачанная в скважину, и газ из пласта. Проявление нефти на поверхность по состоянию на 24 марта 2019 года отсутствует.

24 марта 2019 года, осуществлен выезд на место происшествия совместно с представителями акимата Мангистауской области, природоохранной прокуратуры и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе для оценки текущей ситуации.

В ходе проверки установлено, что сброс нефти на земной поверхность отсутствует, а из первоначальных 13 мест грифонов остался лишь 5 мест.

Отмечается, что расстояние до защитной дамбы Каспийского моря от аварийной скважины составляет 4,5 км., то есть прямого разлива попутной воды на моря исключается, отмечается в пресс-службе.

Близлежащие населенные пункты от месторождения Каламкас находятся на расстояние - с. Шебир - более 70 км, Казан - более 85 км и Акшымырау - более 100 км. По результатом проверки, будут приняты соответствующие меры, а также рассчитываться причиненный ущерб в окружающей среде.