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  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане на газонефтяном месторождении «Каламкас» горит скважина (видео)

CA-NEWS (KZ) -  В понедельник, 25 марта, в Мангистауской области горит месторождение "Каламкас", передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В 07:10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении "Каламкас" АО"МангистауМунайГаз" в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы силы неправительственных противопожарных служб ТОО "Семсер Орт сондируши" и ТОО "Каражанбас" в составе 14 работников и 4 единиц техники.

Ранее сообщалось о внештатной ситуации на скважине месторождения Каламкас, расположенного в Тупкараганском районе Мангистауской области. 13 марта при бурении скважины № 8237 произошел выброс газоводяной смеси. Западным межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики и Департаментом экологии Мангистауской области назначены проверки в отношении АО «Мангистаумунайгаз».

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