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  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В 2019 году в Туркменистане планируют собрать 1 млн хлопка

CA-NEWS (TM) -  23 марта в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах (области) Туркменистана начался сев хлопчатника. 27 марта начнется сев и в Дашогузском велаяте, сообщает госинформагентство ТДХ.

По данным издания, в нынешнем году в Туркменистане под хлопчатник отведено 550 тысяч гектаров земель.

В общей сложности намечено собрать 1 миллион 50 тысяч тонн «белого золота», в том числе в Ахалском велаяте – 207 тысяч тонн, Балканском велаяте – 5 тысяч тонн, Дашогузском велаяте – 230 тысяч тонн, Лебапском велаяте – 295 тысяч тонн, Марыйском велаяте – 313 тысяч тонн.

В 2018 году по официальной информации в стране было собрано 1 099 236 тонн. Позднее «Хроника Туркменистана» получила данные, согласно которым на самом деле собрали лишь около 450 тыс. тонн.

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