Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ снизился на 5,1%

CA-NEWS (TJ) - Объем товарооборота Таджикистана со всеми странами СНГ по итогам двух месяцев текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, снижение торгового оборота составляет 5,1%.

На страны СНГ приходится 54,7%, или $334,1 млн. от общего размера внешнеторгового оборота республики. Дефицит торгового баланса со странами СНГ составил – $227,1 млн.

Высокий рост торговли наблюдается с Арменией (5,4 раза), Азербайджаном (60,3%), Украиной (25,7%) и Узбекистаном (17,3%).

По данным Агентства по статистике Таджикистана, сумма торговли с Арменией является незначительной и за этот период составил всего $79,4 тыс. Этот показатель с Узбекистаном по итогам двух месяцев этого года составила свыше $33,9 млн., более $18,2 млн. из которых составляет импорт продукции.

Показатели экспорта в эту соседнюю страну составили более $15,6 млн. Товарооборот Таджикистана с Азербайджаном составил $603,3 тыс.

Первую строчку в товарообороте занимает Россия – $154,9 млн. Далее следует Казахстан – $125,1 млн.

Всего товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ за этот период составил более $334,1 млрд., что на 5,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.