ВБ направит $200 млн на развитие сельского предпринимательства в Ферганской долине

CA-NEWS (UZ) - Микро, малые и средние предприятия (ММСП) Ферганской долины Узбекистана смогут расширить бизнес благодаря новому проекту по развитию сельского предпринимательства. Проект был одобрен 21 марта текущего года Советом директоров Всемирного банка. Он будет реализован за счет займа Международного банка реконструкции и развития в размере $200 млн, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

Ферганская долина является уникальным регионом Узбекистана, характеризующимся высокой плотностью населения. Здесь проживает около 10 млн. человек, или примерно 30% населения. В этом регионе также сосредоточено 25% всех малоимущих граждан страны. В то же время он обладает большим незадействованным экономическим потенциалом.

«Переход от плановой к рыночной экономики создаст в Узбекистане возможности для развития малого бизнеса и его выхода на местные и центральноазиатские рынки», - отметил Хидеки Мори, Глава Представительства Всемирного Банка в Узбекистане. «Всемирный банк рад поддержать новый проект в Ферганской долине. Сегодня в этом регионе осуществляют свою деятельность около 49000 микро и малых фирм, 84000 частных фермерских хозяйств, и огромное число индивидуальных предпринимателей. Данный проект будет способствовать расширению их бизнеса, повышению его прибыльности и созданию до 20000 новых рабочих мест силами местных предпринимателей».

Проект предоставит техническое содействие и финансовые услуги (кредиты) для развития ММСП в Андижанской, Ферганской и Наманганской области в Ферганской долине. Предприятиям в сельской местности будет оказано содействие в налаживании производственно-сбытовых цепочек и расширении доступа к рынкам в городских районах региона, в других экономическим центрах Узбекистана и Центральной Азии.

Проект поможет предпринимателям в сельской местности, осуществляющим деятельность в перспективных отраслях. Например, в сфере сельского хозяйства, переработки продуктов питания, ремесленного производства, предоставления различного рода услуг населению в сельской местности, туризма и мелкосерийного производства.

Всемирный банк реализует в Узбекистане 19 проектов на общую сумму порядка $3,4 млрд.