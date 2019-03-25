Глава МИД Монголии избран председателем 75-й сессии ЭСКАТО

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар избран председателем 75-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщает Montsame.



Очередная сессия, которая пройдёт 27-31 мая 2019 года в Бангкоке (Таиланд) будет посвящена теме "Расширение прав и возможностей людей: обеспечение инклюзивности и равенства".

ЭСКАТО работает в поддержку устойчивого развития региона, и 75-я сессия будет включать этап заседаний на уровне министров и этап заседаний старших должностных лиц.