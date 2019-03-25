Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля

CA-NEWS (CA) - Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщает в понедельник, 25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции округа Шарон.

"Некоторое время назад полиция получила сообщения о ракетном ударе по мошаву (сельскохозяйственное поселение - прим. ТАСС) Мишмерет. Ракета попала в дом. Он загорелся", - говорится в распространенном коммюнике.

В результате атаки пострадали шесть израильян, включая детей.

"Медики оказывают помощь шестерым жителям, включая женщину в возрасте 50 лет, которая получила ранения средней степени тяжести. Мужчина, женщина и ребенок получили легкие ранения", - сообщила медицинская служба "Маген Давид адом".

Еще несколько человек получили травмы во время эвакуации в убежище.

Израильские военные сообщили, что засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. "После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

До этого военные проинформировали о том, что сирены прозвучали в районе Шарон и региональном совете Долины Хефер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал силой ответить на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Его слова передает The Times of Israel.

«Это преступная атака против Израиля», — сказал он.

Политик также заявил о сокращении визита в США в связи с произошедшим. «Через несколько часов я встречусь с президентом [США Дональдом] Трампом и немедленно вернусь в Израиль», — сказал Нетаньяху. Его визит в Вашингтон начался 25 марта.

14 марта впервые с 2014 года, когда Израиль вел в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала", сирены воздушной тревоги сработали в районе так называемого Большого Тель-Авива. Военные сообщили тогда, что в сторону города были запущены две ракеты, при этом о пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало. Система ПВО "Железный купол" в тот раз не осуществляла перехватов, в ответ военные поразили несколько десятков военных целей на территории сектора Газа, указали также в армейской пресс-службе.