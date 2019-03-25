МИД Казахстана предупредил казахстанцев в Таиланде об угрозе цунами

CA-NEWS (KZ) - МИД Казахстана предупредил казахстанцев, отдыхающих в Таиланде, об угрозе цунами.



Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, согласно информации департамента предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда, в шести южных провинциях - Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун - объявлена угроза цунами после двух землетрясений в Индийском океане.

"Просим граждан Казахстана, отдыхающих в Таиланде, соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просим незамедлительно обратиться в посольство Казахстана в Таиланде по контактам, указанным на веб-сайте МИД РК", - сообщили в МИД РК.

Первое землетрясение магнитудой 5,0 произошло вечером 23 марта недалеко от Андаманских островов. Через несколько минут последовало второе землетрясение магнитудой 5,2 в 630 километрах от берегов провинции Пхукет.