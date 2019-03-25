В ООН осудили субботнюю резню в Мали

CA-NEWS (CA) - В ООН потрясены сообщениями о массовых убийствх в Мали. По сообщениям, в субботу утром неизвестные вооруженные люди напали на деревню Огосс в районе Мопти в центральной части страны. По последним данным, там были убиты 134 человека, включая женщин и детей. 55 мирных жителей получили ранения, говорится на официальном сайте организации.



Генеральный секретарь ООН потрясен сообщениями о массовой гибели людей. Наряду с членами Совета Безопасности, делегация которого находилась сегодня в Мали, Антониу Гутерриш осудил это нападение намирных жителей.

«Мы самым решительным образом осуждаем это ни чем не оправданное нападение», - заявил на пресс-конференции в столице Мали Бамако Франсуа Делаттр, Постоянный представитель Франции при ООН и Председатель Совета Безопасности в марте. Как раз в субботу делегация Совета завершила двухдневный визит в Мали в рамках поездки в регион Сахель.

«Это акт немыслимого варварства», - сказал Каку Уаджа Леон Адом, посол Кот-д'Ивуара в ООН и один из организаторов визита Совета Безопасности в Мали. Вместе с коллегами из Франции и Германии он выразил соболезнования пострадавшим от нападения, а также народу и правительству Мали.

«То, что произошло сегодня утром, к сожалению, напоминает нам о том, как много проблем стоит перед страной», - сказал глава МИНУСМА Махамат Салех Аннадиф, который от имени ООН решительно осудил нападение на мирных жителей и призвал остановить «волну насилия», охватившую центральную часть Мали. МИНУСМА, чей мандат предусматривет защиту гражданских лиц, оперативно развернула на месте трагедии силы быстрого реагирования. Миссия также эвакуировала раненых в город Севаре в 20 километрах от Мопти. Махамат Салех Аннадиф заверил, что МИНУСМА готова поддержать правительство Мали и призвал его начать расследование убийств и наказать виновных.

Регион Мопти в центральной части Мали с начала года стал ареной жестокого насилия. В минувшее воскресенье в результате нападения на лагерь Вооруженных сил Мали в деревне Диура было убито несколько солдат. 26 февраля в ходе нападения на деревню Гондогуру погибли 10 человек из общины догонов. А 1 января неизвестные вооруженные элементы казнили 37 человек в селе Фулани Кулогона.

Посол Делаттр напомнил, что Совет Безопасности продлил мандат МИНУСМА до конца июня 2019 года. «Миссия МИНУСМА состоит в том, чтобы поддержать малийское государство в защите гражданских лиц», - добавил французский дипломат. Ситуация в центральном Мали обсуждалась в ходе встреч членов Совета Безопасности с представителями разных групп малийцев в Бамако. «От всех мы слышали одно: необходимо разорвать этот круг насилия, в который вовлечены различные общины, и объединить их», - сказал посол Делаттр. Генеральный секретарь призвал власти Мали «удвоить усилия и установить в центральной части страны мир и стабильность».