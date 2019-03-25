Министр иностранных дел Монголии принял посла КНР

CA-NEWS (MNG) - 22 марта министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар принял Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в Монголии Син Хаймина, передает Montsame.



На встрече они обсудили вопросы двусторонних отношений. Посол Син Хаймин поблагодарил министра иностранных дел Монголии за встречу и ознакомил его с запланированными мероприятиями и визитами высокого уровня по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого в 2019 году.

Министр Д. Цогтбаатар, со своей стороны, отметив поступательное развитие всеобъемлющее стратегического партнерства во всех областях, подчеркнул важность взаимных визитов на высоком уровне в двусторонних отношениях и выразил свою позицию по двустороннему и многостороннему взаимодействию.