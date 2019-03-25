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  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Милиция Ташкента призвала к «корректности» тех, кто критиковал новую форму

CA-NEWS (UZ) -  Главное управление внутренних дел Ташкента на своей странице в соцсетях опубликовало сообщение для тех, кто раскритиковал новую форму милиции.

Пресс-служба Главного управления внутренних дел Ташкента (ГУВД) в своей статье "Критика должна быть конструктивной, замечания – корректными, отмечает, что "оставляя комментарий, мало кто задумывается о тактичности и этичности, готов критически осмыслить предложение и тем более предложить что-то дельное".

ГУВД представило новую форму милиции, вводимую в качестве эксперимента в Ташкенте, 17 марта этого года. Однако новая форма не всем пришлась по вкусу и оказалось под критикой пользователей социальных сетей. Некоторые сравнивали форму с формой нацистов времён Второй мировой войны.

В ответ на эту критику ГУВД заявило, что новая форма соответствует экипировке полиции в Польше, Германии, Финляндии и многих других странах.

Ведомство также призвало критиков «не бояться инноваций и практического диалога» и призвала их внести свои предложения формы милиции.

Пресс-служба ГУВД в защиту новой формы также выложила фотографии с образцами полицейской формы почти в 20 странах мира.

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