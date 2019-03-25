В Самарканде подвыпившая женщина в ходе ссоры зарезала своего гражданского мужа

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде подвыпившая жена в ходе ссоры зарезала гражданского мужа, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

«24 марта в 00:45 женщина в ходе ссоры со своим гражданским мужем, возникшей в результате употребления ими алкоголя, кухонным ножом нанесла ему телесные повреждения в плечо и живот, затем скрылась с места происшествия», – говорится в сообщении пресс-службы главного надзорного органа.

Сообщается, что инцидент произошел в доме гражданского мужа, расположенном по улице Гагарина в Самарканде. Мужчина в результате полученных травм скончался в больнице.

В тот же день Самаркандской городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении женщины по части 1 статьи 97 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса республики. Ведутся следственные действия.