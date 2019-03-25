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  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Польше задержали бывшего гендиректора компании, владевшей «Зимней вишней»

CA-NEWS (CA) -  Бывший гендиректор компании-собственника кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, объявленный в международный розыск, задержан в Польше. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, сейчас прорабатывается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Вячеслав Вишневский возглавлял «Кемеровский кондитерский комбинат», который владел «Зимней вишней». В России его подозревают в даче взятки в размере семи миллионов рублей, которую он заплатил, чтобы скрыть незаконные действия при реконструкции «Зимней вишни». С 2016 года он жил в Испании.

В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Следователи СК России в рамках трех уголовных дел привлекли к уголовной ответственности 15 человек. В зависимости от роли и действий (бездействия) каждого следствие вменяет фигурантам такие преступления как, нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество

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