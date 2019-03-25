ВБ выделит $24 млн сёлам Таджикистана, расположенным вдоль линии проекта CASA-1000

CA-NEWS (TJ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил безвозмездное финансирование в размере $24 для улучшения электроэнергетической инфраструктуры в сельских районах Таджикистана. Об этом сообщает Азия Плюс.

Предоставляемое за счет средств Международной ассоциации развития финансирование будет направлено на улучшение состояния местной инфраструктуры сел, которые расположены вдоль линии электропередачи Регионального проекта CASA-1000 (Центральная Азия - Южная Азия), сообщает пресс-служба ВБ.

Отмечается, что в рамках данного финансирования планируется восстановить и модернизировать инфраструктуру и оборудование на уровне сел для повышения надежности и качества услуг электроснабжения. «Кроме того, будут выделяться малые гранты селам для финансирования малой по своим масштабам социально-экономической инфраструктуры и объектов, которые выбираются самими сообществами», - говорится в сообщении.

По данным Всемирного банка, данная программа охватит 60 сел в Согдийской, Хатлонской областях и РРП.

Кроме того, за счет предоставляемых средств планируется построить электрическую подстанцию и распределительную сеть «Исфара-1» в одноименном городе на севере республики.

Дополнительные $2 млн для реализации этих целей выделяются из средств Многостороннего трастового фонда доноров CASA-1000.

О проекте

Региональный проект CASA1000, направленный на содействие торговле электроэнергией посредствам линии электропередачи в Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане и Пакистане, теперь перешел в стадию строительства, говорится в сообщении Всемирного банка.

Проект CASA-1000 предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Ожидается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% из Кыргызстана.

Средства для строительства инфраструктуры на территории Таджикистана, по последним данным «Барки точик», составят $351 млн.

Пакистанская сторона решила включить в соглашение о закупке электроэнергии (Рower purchase agreement) статью об обратном потоке. Данный вопрос пакистанские энергетики намереваются обсудить со своими таджикскими коллегами.

Согласно подписанному между правительствами Таджикистана и Пакистана соглашению о закупке, после сдачи в эксплуатацию CASA-1000 Пакистан будет импортировать 1000 МВт электроэнергии в час из Таджикистана в летний период (с мая по сентябрь). За каждый киловатт энергии Пакистан готов платить Таджикистану 9 центов.