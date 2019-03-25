Трагедия в "Зимней вишне": что изменилось за год после пожара в Кемерове

CA-NEWS (CA) - 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 60 человек, включая 40 детей. Эта трагедия дала старт массовым проверкам торговых центров по всей России и дискуссиям о необходимости пересмотра систем надзора, передает BBC.



Следствие по делу о пожаре в "Зимней вишне" находится на завершающей стадии и вскоре материалы будут переданы в суд, заявил в пятницу, 22 марта, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Назначенная Следственный комитетом России (СКР) экспертиза электрооборудования показала, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, расположенном над детским "сухим" бассейном на последнем этаже ТЦ - его могла залить талая вода с крыши.

Следствие считает, что в торговом центре не работала автоматическая система оповещения о пожаре, а охранник, который должен был включить ее вручную, не сделал этого. Кроме того, многие двери на четвертом этаже, где люди находились в кинозалах, оказались заперты, говорил глава СКР Александр Бастрыкин.

После пожара в "Зимней вишне" МЧС начало внеплановые проверки торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей по всей России. В конце июля в ведомстве отчитались, что в ходе проверок было выявлено более 280 тысяч нарушений пожарной безопасности.

В комплекс "Зимней вишни" входили семь зданий общей площадью 23 тысячи квадратных метров. После пожара власти решили снести не только главный корпус ТЦ, признанный аварийным, но и все остальные постройки.

Как объяснял Цивилев, "эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией".

мае 2018 году начался снос вспомогательных построек "Зимней вишни", а к концу лета был завершен демонтаж основного корпуса.

На месте бывшего торгово-развлекательного комплекса было решено разбить сквер. Согласно плану властей, там будет стена с водопадом, каменная ротонда и аллея из 60 сосен.

Благоустройство сквера власти обещают закончить к 1 сентября 2019 года. Пока на месте "Зимней вишни" - пустырь, огороженный забором.