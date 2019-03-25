Узбекистан построит фотоэлектрическую станцию мощностью до 100 МВт в Навои

CA-NEWS (UZ) - Первый в Узбекистане проект по финансированию, строительству и эксплуатации фотоэлектрической станции, организуемый на конкурсной основе, вызвал глобальный интерес, на него откликнулись 23 компании со всего мира, сообщает представительство Всемирного банка в РУз.

IFC, член Группы Всемирного банка, оказывает консультационную помощь правительству Узбекистана в создании фотоэлектрической станции мощностью до 100 МВт в Навоийской области. Этот проект станет первым этапом более крупной правительственной инициативы по созданию мощностей по выработке до 1 гигаватта солнечной энергии, что поможет стране снизить зависимость от газа и увеличить долю возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии, сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте.

«Узбекэнерго», государственная энергетическая компания, 1 февраля 2019 г. объявила Запрос на предварительный квалификационный отбор для проекта и получила заявки от 23 компаний со всего мира, в том числе из Европы, Азии и Ближнего Востока.

«Исключительный интерес и большое количество компаний демонстрируют высокий интерес инвесторов к Узбекистану. Это является признанием твердой приверженности правительства Узбекистана расширению участия частного сектора в стране посредством открытого, конкурентного и прозрачного процесса, который вызывает доверие к программе по развитию инфраструктуры страны и приведет к повышению объема инвестиций», - сказала Вибке Шлёмер, региональный директор IFC по Центральной Азии и Европе.

«Число компаний, заинтересованных в первом солнечном проекте, проводимом на конкурсной основе в Узбекистане, является ярким свидетельством того, что решение правительства о разработке этого проекта на конкурентной и прозрачной основе было хорошо принято инвесторами», - сказал Георгий Петров, региональный менеджер IFC по ГЧП. «Этот проект помогает заложить основу для повышения доверия инвесторов и увеличения инвестиций в страну».

«Узбекэнерго» предстоит оценить Заявки компаний, чтобы определить, какие из них соответствуют критериям, установленным правительством Узбекистана для проекта, отметили в ВБ.