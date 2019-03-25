РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Супруга экс-президента Кыргызстана Раиса Атамбаева вылетела в Ташкент по приглашению супруги Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) -  25 марта официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева в своем Facebook сообщила, что жена экс-президента Алмазбека Атамбаева, Раиса Атамбаева вылетела в Ташкент по приглашению первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеёвой.

Отмечается, что Раиса Атамбаева вылетела вместе со своим сыном Кадыром Атамбаевым 24 марта и вернутся обратно 28 марта.

«У них хорошие дружеские отношения, Раиса Атамбаева и Зироатхон Мирзиеева постоянно поддерживают связь», - добавила официальный представитель партии в своём сообщении.

Лидером партии СДПК является экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Вместо Гафура Рахимова пост главы AIBA занял президент Африканской конфедерации бокса
  • В восточной политике модель женщины-лидера вызывает не самую однозначную реакцию, - политолог о кандидатуре Дариги Назарбаевой
  • Как повлияет уход Н.Назарбаева на соседние страны? - политолог
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×