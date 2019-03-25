Супруга экс-президента Кыргызстана Раиса Атамбаева вылетела в Ташкент по приглашению супруги Мирзиёева

CA-NEWS (UZ) - 25 марта официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева в своем Facebook сообщила, что жена экс-президента Алмазбека Атамбаева, Раиса Атамбаева вылетела в Ташкент по приглашению первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеёвой.

Отмечается, что Раиса Атамбаева вылетела вместе со своим сыном Кадыром Атамбаевым 24 марта и вернутся обратно 28 марта.

«У них хорошие дружеские отношения, Раиса Атамбаева и Зироатхон Мирзиеева постоянно поддерживают связь», - добавила официальный представитель партии в своём сообщении.

Лидером партии СДПК является экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.