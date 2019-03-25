ЕБРР предоставит $20 миллионов "Узпромстройбанку" Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - ЕБРР поддерживает экспортеров и импортеров в Узбекистане, предоставляя новую программу финансирования торговли, в рамках которой будут предоставлены более долгосрочные ресурсы, чем имеющиеся на рынке в настоящее время. Программа будет стимулировать международную и региональную торговлю в Узбекистане, сообщает представительство ЕБРР в Ташкенте.

По Программе содействия торговле (ПСРТ) будут предоставлены средства в размере до $20 миллионов для "Узпромстройбанка".

Программа способствует развитию международной торговли в странах операций Банка, включая Узбекистан. В рамках этой программы Банк предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие риски неплатежей в международных торговых трансакциях, сопровождаемых банками в странах операций ЕБРР.

"Узпромстройбанк" – это третий по величине банк страны с розничной сетью, которая насчитывает более чем 140 отделений.

В настоящее время ЕБРР инвестировал 1,3 миллиарда евро в экономику Узбекистана в рамках 70 проектов.