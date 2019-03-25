Центробанк Монголии будет сотрудничать с АБР в области защиты прав потребителей

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 18 марта подписан меморандум о взаимопонимании между Центральным банком, комитетом по финансовому регулированию и Азиатским банком развития в целях обеспечения защиты прав отечественных потребителей финансовых услуг, усиления подотчетности банков и выведения контроля государственного регулирующего органа на новый уровень в 2019-2021 годах, сообщает Montsame.



В рамках данного документа будет предпринят комплекс мер, направленных на создание правовой среды для защиты потребителей финансовых услуг, обеспечение её реализации, улучшение защиты вкладчиков и других клиентов банка, и системы мониторинга ЦБ.

В частности, будут созданы подразделение, которое будет осуществлять деятельность ЦБ по защите прав и интересов вкладчиков и других клиентов в соответствии с законом «О банках», институт независимого финансового омбудсмена, который позволит гражданам решать финансовые споры во внесудебном порядке, и содействовать повышению уровня финансовой грамотности населения.