РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Центробанк Монголии будет сотрудничать с АБР в области защиты прав потребителей

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии 18 марта подписан меморандум о взаимопонимании между Центральным банком, комитетом по финансовому регулированию и Азиатским банком развития в целях обеспечения защиты прав отечественных потребителей финансовых услуг, усиления подотчетности банков и выведения контроля государственного регулирующего органа на новый уровень в 2019-2021 годах, сообщает Montsame.

В рамках данного документа будет предпринят комплекс мер, направленных на создание правовой среды для защиты потребителей финансовых услуг, обеспечение её реализации, улучшение защиты вкладчиков и других клиентов банка, и системы мониторинга ЦБ.

В частности, будут созданы подразделение, которое будет осуществлять деятельность ЦБ по защите прав и интересов вкладчиков и других клиентов в соответствии с законом «О банках», институт независимого финансового омбудсмена, который позволит гражданам решать финансовые споры во внесудебном порядке, и содействовать повышению уровня финансовой грамотности населения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Как повлияет уход Н.Назарбаева на соседние страны? - политолог
  • Автомобиль сына директора рынка "Султони Кабир" разбился вдребезги в центре Душанбе
  • У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер. С него эвакуируют 1300 человек (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×