Израиль направляет войска к сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

CA-NEWS (CA) - Пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри 25 марта сообщил в своем Twitter, что глава Генштаба армии Израиля Авив Кохави выдвинул две военные бригады и командный центр на границу с Газой.

Запущенная утром 25 марта из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции округа Шарон.

"Некоторое время назад полиция получила сообщения о ракетном ударе по мошаву (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет. Ракета попала в дом. Он загорелся", - говорится в распространенном коммюнике.

В результате атаки пострадали шесть израильян, включая детей.

"Медики оказывают помощь шестерым жителям, включая женщину в возрасте 50 лет, которая получила ранения средней степени тяжести. Мужчина, женщина и ребенок получили легкие ранения", - сообщила медицинская служба "Маген Давид адом".

Еще несколько человек получили травмы во время эвакуации в убежище.

Израильские военные сообщили, что засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. "После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

До этого военные проинформировали о том, что сирены прозвучали в районе Шарон и региональном совете Долины Хефер.

? BREAKING: Air-raid sirens sounded in central Israel. Details to follow. pic.twitter.com/BqIXDTveKf — Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал силой ответить на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа, передает The Times of Israel.

«Это преступная атака против Израиля», — сказал он.

Политик также заявил о сокращении визита в США в связи с произошедшим. «Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль», — сказал Нетаньяху. Его визит в Вашингтон начался 25 марта.