РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На одной из военных баз США в префектуре Окинава взорвались баллоны с газом

CA-NEWS (CA) -  Бюро Министерства обороны Японии в префектуре Окинава заявило, что неопределенное количество газовых баллонов взорвалось в его офисе на одной из американских военных баз в воскресенье, 24 марта, сообщает NHK.

Представители бюро сказали, что взрывы имели место перед входом на втором этаже офиса на базе Кэмп Дзукэран, где находится центр командования силами США, размещенными в этой южной японской префектуре.

Сообщений о ранениях пока не поступало.

Представители сил США сказали, что они обнаружили сломанную часть ограждения вокруг базы.

Военная полиция США и местная полиция подозревают, что кто-то мог сломать ограждение, чтобы проникнуть на территорию базы.

Данный офис используется служащими бюро и представителями строительных компаний, работающих на объектах базы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ялте 10 граждан из Узбекистана попали в больницу с отравлением
  • Автомобиль сына директора рынка "Султони Кабир" разбился вдребезги в центре Душанбе
  • Вместо Гафура Рахимова пост главы AIBA занял президент Африканской конфедерации бокса
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×