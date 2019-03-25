На одной из военных баз США в префектуре Окинава взорвались баллоны с газом

- Азия и мир, происшествия
- 17:37, 25 марта 2019
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CA-NEWS (CA) - Бюро Министерства обороны Японии в префектуре Окинава заявило, что неопределенное количество газовых баллонов взорвалось в его офисе на одной из американских военных баз в воскресенье, 24 марта, сообщает NHK.
Представители бюро сказали, что взрывы имели место перед входом на втором этаже офиса на базе Кэмп Дзукэран, где находится центр командования силами США, размещенными в этой южной японской префектуре.
Сообщений о ранениях пока не поступало.
Представители сил США сказали, что они обнаружили сломанную часть ограждения вокруг базы.
Военная полиция США и местная полиция подозревают, что кто-то мог сломать ограждение, чтобы проникнуть на территорию базы.
Данный офис используется служащими бюро и представителями строительных компаний, работающих на объектах базы.