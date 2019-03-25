Шавкат Мирзиёев посетил в Абу-Даби одну из самых больших мечетей в мире

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты, по сложившейся в этой стране традиции, посетил мавзолей и мечеть Шейха Заида бин Султана Аль Нахаяна в городе Абу-Даби, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе посещения комплекса президент расписался в Книге посетителей мавзолея и оставил запись в Книге почетных гостей мемориала.

Затем Шавкат Мирзиёев возложил венок к мемориалу «Вахат аль-Карама».

Мемориал, название которого означает «Оазис достоинства», был возведен в честь павших за свободу и единство Объединенных Эмиратов. Он включает 31 опирающийся друг на друга массивный блок, символизируя единство, солидарность и взаимную поддержку, которые связывают лидеров, военных и граждан.