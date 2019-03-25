Офис УПЧ Таджикистана впервые опубликовал данные о ВИЧ-инфицированных в тюрьмах

CA-NEWS (TJ) - Высокая смертность и заболеваемость инфекционными болезнями – две главные проблемы исправительных учреждений Таджикистана. Офис Уполномоченного по правам человека Таджикистана впервые опубликовал информацию о смертности в и заболеваемости инфекционными заболеваниями в колониях и следственных изоляторах страны, сообщает Радио Озоди.



В 2018 году в исправительных учреждениях республики зафиксировано 30 новых ВИЧ-инфицированных. Число официально выявленных ВИЧ-инфицированных заключенных составляет 307 человек, 262 из них находятся под наблюдением врачей, говорится в опубликованном на днях докладе Уполномоченного по правам человека Таджикистана. В тюрьмах и СИЗО Таджикистана зафиксированы 173 отбывающих наказание с диагнозом туберкулез. Четыре года назад власти говорили о 821 больного туберкулезом в исправительных учреждениях.

Уполномоченный по правам человека в Таджикистана в своем годовом докладе настаивает на необходимость оснащения камерами видеонаблюдения кабинетов для допросов, своевременного обеспечение тюрем и СИЗО медикаментами, улучшения санитарных норм в камерах.

«Ситуация немного улучшилась»

Хусниддин Нидоев, сотрудник Офиса Уполномоченного по правам человека Таджикистана 25 марта сказал Радио Озоди, что мониторинг ситуации в исправительных учреждениях закрытого и полузакрытого типа был проведен совместно с неправительственными организациями по защите прав человека в Таджикистане. По его словам, в ходе мониторинга стало известно, что заболеваемость инфекционными заболеваниями немного снизилась.

Управление исполнения уголовных наказаний при Министерстве юстиции Таджикистана отказывается предоставлять информацию о смертности и заболеваемости в подконтрольных ему учреждениях. Однако таджикские правозащитники говорят, что число больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в колониях и СИЗО превышает 2 тыс. Они сообщают и о высокой смертности в исправительных учреждениях – ежегодно, по словам правозащитников, десятки заключенных умирают от различных заболеваний.

Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана уверяет, что заключенные находятся под контролем врачей, тюрьмы обеспечиваются бесплатными лекарствами в необходимом объеме.

Муродали, бывший заключенных тюрьмы N1 города Душанбе говорит, что ситуация в исправительных учреждениях последние годы действительно немного улучшилась. Насколько я знаю, власти не хотят лишней и головной боли и стараются содержат больных заключенных отдельно», сказал Муродали, который вышел на свободу три месяца назад после отбывания длительного срока заключения за незаконный оборот наркотиков.

«Тюрьма – не санаторий»

Всего в таджикских тюрьмах находятся более 12 тысяч заключенных. Весной прошлого года Комитет ООН против пыток порекомендовал Душанбе предотвратить распространение инфекционных заболеваний в исправительных учреждениях Таджикистана. Власти страны неоднократно отказывали представителям Международного комитета Красного креста и Красного полумесяца в посещении тюрем для независимого мониторинга ситуации с соблюдением прав заключенных. «Тюрьма - не санаторий», - так реагирует официальные власти на критику правозащитников и международных организаций.

Число официально выявленных ВИЧ-инфицированных в Таджикистане составляет 10,7 тысячи человек, сообщил министр здравоохранения и соцзащиты населения страны Насим Олимзода.

Глава Минздрава РТ Насим Олимзода в феврале этого года сообщил, что число официально выявленных ВИЧ-инфицированных в Таджикистане составляет 10,7 тысячи человек, из них 7 тысяч составляют мужчины. По словам министра, 54,6% или около 5,9 тысячи ВИЧ-инфицированных заразились половым путем, 4% составляет заражение детей от матери.

Олимзода также сообщил, что в 2018 году в республике зафиксировано 1,4 тысячи ВИЧ-инфицированных, из них 48 было выявлено в ходе прохождения медицинского освидетельствования пар для заключения брака.

В начале года в Таджикистане были утверждены поправки, усиливающие ответственность врачей, работников салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы обслуживания за заражение ВИЧ-инфекцией. Также была ужесточена ответственность за умышленное заражение вирусом ВИЧ/СПИД