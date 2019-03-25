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  25 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министерство здравоохранения Узбекистана обязуется ликвидировать туберкулез в стране

CA-NEWS (UZ) -  Соединенные Штаты, через Агентство США по международному развитию (USAID), и Министерство здравоохранения Узбекистана отметили Всемирный день борьбы с туберкулезом, подписав Меморандум о взаимопонимании.

Меморандум укрепит сотрудничество между Соединенными Штатами и Узбекистаном для прекращения распространения туберкулеза в Узбекистане, особенно его форм с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

Кроме того, Соединенные Штаты, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Национальная противотуберкулезная программа объявили о значительных достижениях в сокращении заболеваемости туберкулезом в Узбекистане. Временный поверенный в делах США в Узбекистане Алан Мельцер заявила, что с прошлого года USAID оказало помощь в обучении почти 2 тысячи медицинских работников, усовершенствовало 40 лабораторий в соответствии с международными стандартами тестирования на туберкулез и помогло внедрить в Узбекистане новый класс антибиотиков, который впервые обеспечит эффективное лечение пациентов, страдающих туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью.

Более двадцати лет Соединенные Штаты сотрудничают с Узбекистаном, чтобы ограничить распространение этого смертельного заболевания, обеспечивая более эффективную и доступную профилактику, диагностику и лечение туберкулеза для всех. С 1993 года США через USAID предоставили Узбекистану более 120 млн. долларов для поддержки сферы здравоохранения.
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