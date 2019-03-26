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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Хорезме убита одна из диких собак, которые загрызли двадцать овец
Предыстория: Неизвестный хищник в Хорезме за неделю задрал 20 овец

CA-NEWS (UZ) -  По данным областной прокуратуры, дикая собака, нападавшая на домашний скот жителей, была обнаружена в махалле «Уста хунарманд», расположенной недалеко от границы с Туркменистаном, в Шаватском районе Хорезмской области.

Как сообщили в Шаватском районном отделе внутренних дел, с начала марта 2019 года пограничники туркменской границы с целью очистки нейтральных территорий, сожгли камышовые заросли в которых обитали дикие собаки. В следствие этого, дикие собаки, потеряв среду обитания, перебрались на территорию Шаватского района и в поисках еды стали нападать на домашний скот сельчан.

В частности, с начала марта дикие собаки загрызли двух овец и козу трёх жителей села.

Одну из диких собак 16 марта 2019 года гражданин Р. Сабиров поймал на самодельный капкан.

Как сообщили в Хорезмской прокуратуре, по словам Р. Сабирова, когда он ставил капкан, собак было две. Одной из них удалось сбежать.

Ранее сообщалось, что в махале "Уста Хунарманд", в селе "Беруний" Шаватского района Хорезмской области на прошлой неделе неизвестные дикие звери задрали около 20 овец.

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