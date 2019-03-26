В Каракалпакстане влюбленные закололи друг друга на кладбище. Девушка скончалась, парень – арестован

CA-NEWS (UZ) - В Канлыкульском районе Каракалпакстана 21-летняя девушка и 24-летний парень ударили друг друга ножом на кладбище. Девушка скончалась от полученных ножевых ранений, ее парень остался жив, сообщает centralasian.org.



Кровавый инцидент, связанный с влюбленными, произошел 1 марта этого года. Но о нём стало известно только 25 марта.

По словам сообщившего об этом источника, трагический случай произошел на территории кладбища «Ешимахун», которое находится в селе «Жолий» (аульский сход граждан «Бешкупир») Канлыкульского района.

– Девушка встречалась с 24-летним парнем три года. Парень подарил ей серьги, влюбленные поклялись пожениться. Оказывается, в эту девушку был влюблен другой парень из Канлыкульского района. В феврале месяце он насильно посадил девушку в машину и похитил. Отвез ее к себе домой и насильно женился на ней. Девушка училась в Нукусе. Сказав, что идет на учебу, девушка вместе с возлюбленным сбежала из дома своего похитителя. Молодые люди поехали в Кунградский район, купили на базаре два больших ножа и отправились на кладбище вблизи Канлыкульского района. Там влюбленные нанесли друг другу ножевые ранения. Потом парень позвонил своему брату и рассказал о случившемся, – говорит собеседник из Канлыкульского района.

Как говорит источник, девушка скончалась от полученных ножевых ранений, ее парень был госпитализирован.

В центральной больнице Канлыкульского района сообщили, что парень был доставлен к ним с тяжелыми ножевыми ранениями и находился в реанимационном отделении.

– Девушка умерла в машине «скорой помощи». Ее парень вначале находился в коме. У него были повреждены почки и печень. Мы лечили его, он поправился и на прошлой неделе выписался из больницы, – сказал один из сотрудников районной больницы.

По словам источника, осведомленного о подробностях этого случая, парня арестовали сразу после выписки из больницы.

Как говорится в заявлении Генеральной прокуратуры, «в ходе допроса парень сказал, что когда он со своей возлюбленной пришел на кладбище, девушка нанесла себе удар ножом, после чего он вырвал из ее рук нож, и нанес себе удары ножом».

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье 97 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса республики.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, «арестованный парень умышленно с целью убийства нанес несколько ударов кухонным ножом в область шеи и сердца своей девушки, после этого попытался покончить с собой, нанеся несколько ударов ножом себе в живот, а также перерезав артерии на шее и запястье».