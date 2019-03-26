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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прокуратура начала проверку по факту избиения милиционером женщины

CA-NEWS (TJ) -  Прокуратура района Исмоили Сомони города Душанбе начала доследственную проверку по факту избиения сотрудником милиции женщины в центре таджикской столицы. Инцидент произошел 21 марта.

Старшина милиции Сафарбек Махмадсаидзода после скандального видео, которое распространили в Сети, приказом главы МВД Таджикистана был уволен из рядов милиции.

Сафарбек Махмадсаидзода подозревается в избиении 33-летней жительницы района Рудаки Мадины Шамсовой.

«Прокуратуре района Исмоили Сомони переданы собранные следователями МВД Таджикистана материалы об этом происшествии», - сообщил 25 марта Радио Озоди источник в прокуратуре города Душанбе. «Сейчас следователи прокуратуры изучают эти документы, решение о возбуждении уголовного дело по факту избиения женщины сотрудником милиции будет принято в ближайшее время», - отметил источник.

Ролики об избиении сотрудником милиции женщины в центре Душанбе появились в Сети 21 марта и вызвали бурю негодования пользователей. На одном из видео видно, как женщина, закрывая руками лицо, просит: «не бей меня!», но мужчина в милицейской форме дает ей несколько пощечин. Прохожие говорят милиционеру, что женщина – душевнобольная, но страж порядка никого не слушает.

"Да, Мадина Шамсова страдает психическим заболеванием, и в настоящее время находится в психиатрической лечебнице. В тот злополучный день она ругалась с прохожими и устроила потасовку с некоей женщиной... Именно прохожие вызвали сотрудника милиции, чтобы успокоить ее", - сказал пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджони Эмомали.

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