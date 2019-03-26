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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Венесуэла второй раз за месяц осталась без света (фото)
Предыстория: Без связи, света и еды: Как Венесуэла переживает крупнейший блэкаут в своей истории

CA-NEWS (CA) -  В Венесуэле в понедельник, 25 марта, вновь произошло масштабное отключение электричества. По данным местных СМИ, блэкаут затронул не менее шести штатов южноамериканской страны. В Каракасе без света остались несколько районов. Работа столичного метро временно приостановлена, передает Deutsche Welle.

7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны в Венесуэле произошло отключение электричества в большинстве штатов. В тот же день глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране. Позднее венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что к отключению электричества привела кибератака на гидроэлектростанцию "Эль-Гури". Продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов.

Режим чрезвычайного положения

11 марта находящееся под контролем оппозиции Национальное собрание (парламент) Венесуэлы объявило в стране режим чрезвычайного положения. 14 марта правительство Венесуэлы сообщило о полном прекращении блэкаута в стране. При этом венесуэльский министр связи призвал население экономно расходовать электроэнергию и признал, что в ряде населенных пунктов по-прежнему существуют проблемы из-за взрыва трансформаторов.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Венесуэла несколько месяцев переживает острый политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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