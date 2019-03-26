Н.Назарбаев назначил экс-акима Астаны исполнительным директором Фонда Первого Президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане решением первого президента Н.Назарбаева Исекешев Асет Орентаевич назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, сообщает Акорда.

Директором Фонда Первого Президента РК является Дарига Назарбаева.

На сайте фонда сообщается, что исполнительный директор выполненяет три главные задачи: поддержка талантливой молодёжи, реализация социально направленных проектов и развитие конкурентоспособного научно-аналитического центра.

Асет Исекешев с 10 сентября 2018 года по 24 марта 2019 года возглавлял Администрацию Президента РК. До этого занимал пост акима столицы с 21 июня 2016 года.