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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Казахстана прошел концерт в поддержку переименования Астаны в Нур-Султан

CA-NEWS (KZ) -  В столице Казахстана 25 марта перед зданием акимата прошел концерт, посвященный переименованию Астаны в Нур-Султан, передает официальный сайт столичного акимата.

В праздничном концерте приняли участие молодые,эстрадные артисты, инструментальные проекты и танцевальные коллективы выступили в поддержку решения о переименовании города.

На площади собрались представители общественности, культуры, спорта, студенты, жители и гости города. По подсчетам организаторов, в акции приняли участие около 800 человек.

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«Нурсултан Абишевич заслуживает того, чтобы столица носила его имя. Астанчанам трудно сейчас перейти на новое название, но я думаю, со временем все наладится», – сказал перед концертом С. Цырульников.

«Сегодня мы вышли на площадь, чтобы поддержать переименование столицы в Нур-Султан. Я считаю, что переименование – это признание тридцатилетнего труда нашего первого Лидера. И мне бы хотелось, чтобы нас, поддерживающих, было больше», – высказалась студентка второго курса Казахского университета технологии и бизнеса Еркеназ Сейфулла – победительница конкурса «Мисс Астана – 2018».

«Хочу поздравить всех астанчан с праздником Наурыз! Городу присвоили новое название – Нур-Султан. Я считаю, что город наконец-то получил свое настоящее имя. Нур-Султан – это как «султан городов», «нур» – это свет. Мне кажется, это звучит настолько приятно – город Нур-султан! Это во-первых, а во-вторых – этого действительно заслуживает наш Первый Президент, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, который столько труда вложил в этот город и всю нашу республику», – поделился мнением директор Государственного академического русского театра драмы им. Горького Еркин Касенов.

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