Bayer и Johnson & Johnson заплатят $775 млн за побочные эффекты своего препарата Xarelto

CA-NEWS (CA) - Компании Bayer и Johnson & Johnson 25 марта, согласились выплатить компенсацию на общую сумму $775 млн, урегулировав тем самым 25 тыс. поданных против них исков. Истцы обвиняли компании в том, что выпускаемый ими препарат от тромбоза Xarelto может вызывать неконтролируемое кровотечение, которое сложно остановить, что ведет к серьезным повреждениям и даже смерти, передает "Ъ".



Первые иски, связанные с этим делом, были поданы еще пять лет назад. Истцы обвиняют производителей препарата в том, что они должным образом не проинформировали о риске такого побочного эффекта.

На данный момент суды рассмотрели шесть таких исков, во всех случаях Bayer и Johnson & Johnson выиграли дело. Обе компании 25 марта заявили, что по-прежнему считают претензии необоснованными, но сочли выплату компенсации верным решением, которое позволит не отвлекаться на эти разбирательства в будущем, не тратить деньги на связанные с ними судебные издержки и успокоит пациентов и врачей.

Bayer и Johnson & Johnson разработали Xarelto совместно, для Bayer это самый продаваемый препарат, в прошлом году компания заработала на его продажах более $4 млрд. Johnson & Johnson сообщала о продажах Xarelto на $2,5 млрд в 2018 году. Сумму, которую необходимо выплатить в порядке компенсации, компании собираются поделить поровну.