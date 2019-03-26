Первый в истории выход в открытый космос двух женщин отменили из-за размера скафандра

- Азия и мир, общество
- 10:38, 26 марта 2019
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CA-NEWS (CA) - Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) сообщило, что приняло решение отменить первый в истории выход двух женщин в открытый космос с Международной космической станции (МКС).
Астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох должны были вместе выйти в космос 29 марта. Однако во время первого выхода Макклейнн поняла, что ей больше подходит верхняя секция скафандра среднего размера.
"Поскольку к пятнице, 29 марта, может быть подготовлен только один такой скафандр, его наденет Кох", – заявили в NASA.
В пятницу, 29 марта планировалось провести первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов в рамках «Месячника истории женщин» (Women's History Month).
Вместо Макклейн работу по замене аккумуляторов на внешней поверхности МКС будет продолжать астронавт Ник Хейг.