Первый в истории выход в открытый космос двух женщин отменили из-за размера скафандра

CA-NEWS (CA) - Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) сообщило, что приняло решение отменить первый в истории выход двух женщин в открытый космос с Международной космической станции (МКС).

Астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох должны были вместе выйти в космос 29 марта. Однако во время первого выхода Макклейнн поняла, что ей больше подходит верхняя секция скафандра среднего размера.

"Поскольку к пятнице, 29 марта, может быть подготовлен только один такой скафандр, его наденет Кох", – заявили в NASA.

В пятницу, 29 марта планировалось провести первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин-космонавтов в рамках «Месячника истории женщин» (Women's History Month).

Вместо Макклейн работу по замене аккумуляторов на внешней поверхности МКС будет продолжать астронавт Ник Хейг.