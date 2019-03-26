В Туркменистане прекратят продажу антибиотиков в частных аптеках

CA-NEWS (TM) - С 1 апреля Туркменистане перестанут продавать антибиотики в частных аптеках и без рецепта. Их можно будет приобретать только в сети государственных аптек, которая принадлежит подразделению Минмедпрома – Туркменфармации, сообщает Хроники Туркменистана.



Частным аптекам, занимающимся импортом лекарственных препаратов, и частным дистрибьюторам уже не регистрируют контракты по импорту антибиотиков. После распродажи остатков лекарств частные аптеки продавать антибиотики не смогут.

Доступность и бесконтрольное использование антибиотиков, в том числе некачественных, массово импортируемых из третьих стран из-за дешевизны уже привело, по словам врачей, к развитию резистентных (устойчивых) форм микроорганизмов.