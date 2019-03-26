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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Командующий погранвойсками Таджикистана обсудит в Ташкенте обстановку на рубеже с Афганистаном

CA-NEWS (TJ) -  Командующий пограничными войсками Таджикистана, генерал-полковник Раджабали Рахмонали посетит Ташкент, где 28 марта состоится очередное заседание Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ.

В ходе заседания планируется обсудить обстановку на внешних границах государств – участников СНГ Центрально-Азиатского региона и тенденции ее развития, сообщили «АП» в силовом блоке правительства Таджикистана.

Командующие намерены рассмотреть проект Программы сотрудничества государств – участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы, обсудить порядок подготовки и проведения совместных специальных пограничных операций на очередной период и проект Плана работы Совета командующих Пограничными войсками на 2020 год.

Участники совещания уделят особое внимание организации работы по подготовке и проведению Эстафеты вдоль внешних границ государств – участников СНГ, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, касающиеся нормотворческой и совместной научно-исследовательской деятельности, а также принят ряд решений организационного и кадрового характера.

В ходе пребывания в Ташкенте запланированы ряд двухсторонних встреч, Р. Рахмонали намерен в ходе встречи с руководством пограничных войск Узбекистана обсудить вопросы наращивания сотрудничества пограничных ведомств двух государств.

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