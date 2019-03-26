Власти Алматы и БТА Банк подали иск в суд Нью-Йорка против бывшего советника Трампа

CA-NEWS (KZ) - Власти Алматы и БТА Банк (сдал лицензию в 2015 году) подали в суд на Феликса Сатера – бывшего делового партнёра и советника Дональда Трампа, передает informburo.



Дело будет рассматривать федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка.

В исковом заявлении (ресурс недоступен с территории Казахстана, только через VPN) утверждается, что Сатер, а также бывший руководитель Trump Organization Дэниэл Ридлофф участвовали в международном преступном сговоре с целью отмыть и скрыть не менее 440 млн долларов, похищенных у банка и города.

Главный адвокат истцов Мэтью Шварц (бывший федеральный прокурор, сейчас работает в юридической фирме Boies Schiller Flexner) утверждает, что Сатер и Ридлофф вместе незаконно присвоили как минимум 20 млн долларов.

В иске адвокаты рассказывают предысторию похищенных в Казахстане 440 млн долларов. Мухтар Аблязов основал БТА Банк, потерял контроль над ним, был осуждён за коррупцию и бежал в Россию, но вернул себе банк после убийства бывшего партнёра Ержана Татишева.

Затем Аблязов разграбил активы БТА, банк рухнул, а сам Аблязов сбежал в Лондон. Он обратился к своему зятю Ильясу Храпунову (сын экс-акима Алматы Виктора Храпунова, заочно осуждённый в РК на 17 лет) с просьбой помочь отмыть похищенные средства.

Ильяс Храпунов в свою очередь обратился за помощью к давнему соратнику семьи Феликсу Сатеру. Это, как утверждают адвокаты, произошло в 2011 году.

Сатер помог Ильясу Храпунову отмыть украденные миллионы, используя по меньшей мере пять незаконных схем в Соединённых Штатах.

В частности, Сатер вступил в сговор с Храпуновым, чтобы инвестировать украденные средства в строительство Trump Tower в Москве. Башня на деле так и осталась лишь проектом.

В иске уточняется, что нет оснований полагать, что Сатер и Храпунов уведомляли Дональда Трампа о незаконном происхождении средств или что Трамп лично совершал какие-либо неправомерные действия, связанные с этими деньгами.

53-летний уроженец России Феликс Сатер должен был выступить перед Конгрессом США завтра, 27 марта, и ответить на вопросы о строительстве Trump Tower в Москве, но дачу показаний перенесли из-за появления новых обстоятельств по этому вопросу.

Ранее показания в Конгрессе дал бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн. Он заявил, что БТА Банк нанял его в 2017 году, чтобы он помог в возвращении отмытых в США денег.

Представляющий интересы БТА Банка юрист Мэтью Шварц уточнил, что Коэн тогда ничего не сделал и соглашение с ним разорвали.

Феликс Сатер и Майкл Коэн вместе работали над проектом по строительству башни Трампа в Москве.