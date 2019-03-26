Таджикистан намерен увеличить пороговый потолок внешнего долга с 40% до 60% ВВП

CA-NEWS (TJ) - Если разделить объем внешнего долга Таджикистана среди жителей страны, то на каждого гражданина приходится чуть более $320.

По статистическим данным численность населения Таджикистана сейчас составляет, примерно около 9,2 млн. человек, сообщает Азия Плюс.

По данным министерства финансов республики, общая сумма внешнего долга Таджикистана на начало текущего года составила $2 млрд. 924,2 млн. Размер внешнего долга республики по итогам прошлого года составил 38,9% к ВВП.

На обслуживание внешнего долга за этот период потрачено $224 млн. Ранее сообщалось, что пик обслуживания внешнего долга страны приходится на 2018-2020 годы.

Согласно «Стратегии управления государственным долгом» соблюдается лимит номинального внешнего долга, то есть его размер не должен превышать 40% от ВВП.

По данным Минфина, сейчас размер внешних заимствований приблизился к пороговому уровню, и нынешний размер внешнего долга составляет 38,9% к ВВП.

По данным Всемирного банка (ВБ), официальные органы Таджикистана намерены пересмотреть Среднесрочную стратегию управления долгом и ослабить фискальное правило на пороговый потолок долга, увеличив его с нынешних 40% ВВП до 60% ВВП.

В Минфине сообщили, что в прошлом году подписано 12 кредитных и грантовых соглашений на сумму $402,6 млн. Более $251,1 млн., или 62,5% из указанной суммы приходится на грантовые средства. Сумма кредитных средств составляет $120,2 млн.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года правительство Таджикистана планирует привлечь свыше $776 млн. внешних заимствований.

Эти средства планируется направить на развитие приоритетных направлений национальной экономики, в том числе транспортные коммуникации – 43 проекта, сельское хозяйство и мелиорация – 10, энергетика и промышленность – 27, здравоохранения -5 и другое.

На вышеназванную сумму подразумевается реализовать 134 проектов, часть из которых находится на стадии реализации.

По данным Минфина, эти средства будут привлекаться у международных финансовых институтов и фондов. Кредитные средства будут льготными, а срок их погашения составит 20-40 лет. Процентная ставка кредитов составит 0,75%-2% годовых.