Узбекистан намерен участвовать в Восточном экономическом форуме-2019

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан будет ждать приглашения от российской стороны для участия в Восточном экономическом форуме-2019, сообщил в интервью РИА Новости глава генконсульства этой страны во Владивостоке Рустам Исмаилов.

Во Владивостоке 1 марта открылось первое на Дальнем Востоке генеральное консульство Узбекистана. Оно стало пятым в России наряду с диппредставительствами в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ожидается, что Узбекистан в этом году откроет генконсульства в Казани и Ростове-на-Дону.

"Это (участие делегации Узбекистана – ред.) зависит от принимающей стороны - от российской. Мы будем ждать приглашения. Обычно в ходе приглашения озвучивают, кого хотят видеть, в каком количестве, в каком составе", - сказал генконсул.

Пятый Восточный экономический форум пойдёт с 4 по 6 сентября во Владивостоке. ВЭФ является крупнейшей международной площадкой для обсуждения стратегии развития политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В форуме принимают участие руководители России и соседних государств АТР.