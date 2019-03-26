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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Белоруссии туркменский студент трижды ударил ножом в шею хозяйку съемной квартиры

CA-NEWS (TM) -  19-летний туркменский студент трижды ударил ножом 24-летнюю хозяйку квартиры, которую он снимал, сообщает информационный сайт gomel.today. Произошло это 21 марта в белорусском городе Гомель.

Нападение произошло во время встречи, когда студент должен был оплатить аренду жилья. Напавший сел в машину хозяйки, где сначала произошла перепалка, а потом молодой человек нанес пострадавшей три удара в область шеи.

По данным издания, девушка выжила и находится в больнице, а нападавший задержан.

Издание сообщает, что студент увлекался азартными играми, много времени проводил в салонах игровых автоматов и постоянно нуждался в деньгах.

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