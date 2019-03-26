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  26 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министры России и Узбекистана проведут заседание Совместной комиссии в мае

CA-NEWS (UZ) -  Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и его российский коллега Дмитрий Медведев проведут первое заседание Совместной комиссии в мае, сообщили в пресс-службе Кабинета министров РФ.

В ходе телефонного разговора председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили актуальные вопросы российско-узбекского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также подготовку к заседанию Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран, запланированному на конец мая 2019 года в Узбекистане.

Совместная комиссия на уровне глав правительств России и Узбекистана была создана в октябре 2018 года по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева для координации усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.

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